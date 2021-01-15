Зеленский заявил об отсутствии прогресса в урегулировании в Донбассе

Прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует, заявил в пятницу, 15 января, президент Украины Владимир Зеленский в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель.

«Президент Украины подробно проинформировал федерального канцлера Германии о ситуации в Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя с трудом и провокациями. Зеленский акцентировал внимание на том, что, кроме установления режима прекращения огня, практически отсутствует прогресс в других аспектах мирного урегулирования», — говорится в сообщении на сайте офиса украинского лидера.

Так, Зеленский подчеркнул, что Киев выполнил все договоренности, достигнутые на встрече лидеров «нормандской четверки» в Париже в декабре 2019 года.

Обе стороны признали, что переговоры советников лидеров «нормандской четверки» 12 января 2021 года в Берлине были непростыми, но конструктивными. Украина и Германия ожидают очередных консультаций 22 января.

Накануне глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в «нормандском формате» на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и «нормандском» форматах.