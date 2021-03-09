Зеленский заявил о готовности встретиться с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности встретиться с каждым из лидеров стран «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина), если четырехсторонние переговоры будут откладываться. Об этом он заявил на форуме «Украина 30. Культура, медиа, туризм» во вторник, 9 марта.

По словам украинского лидера, подготовка к встрече в нормандском формате сейчас ведется, однако если четырехсторонние переговоры будут откладываться, он будет искать другие форматы переговоров.

«От себя скажу, и я сказал это нашим западным партнерам — не будет встречи в нормандском формате, я найду формат, когда встречусь с каждым из лидеров «нормандской четверки». Если, как говорят, гора не идет к Магомету, ничего страшного, я встречусь с каждым отдельно», — цитирует Зеленского украинское агентство «УНИАН».

12 января в Берлине состоялись переговоры политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. Как отметил замруководителя администрации президента России Дмитрий Козак, встреча была полезной, но окончательных решений пока не принято.

На следующий день глава украинского МИДа Дмитрий Кулеба заявил, что власти страны настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств, но якобы из-за России она откладывается.

В свою очередь, Зеленский 15 января в телефонном разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что прогресс в мирном урегулировании ситуации в Донбассе практически отсутствует.

23 декабря 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков указал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации Киевом договоренностей предыдущей встречи.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.