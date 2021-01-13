Прямой эфир
Общество
Число работающих удаленно россиян за год выросло с 60 тыс. до 6 млн
Общество
Санкт-Петербург получил еще 20 тыс. доз вакцины от коронавируса
Спорт
Второй бой Поветкина и Уайта пройдет 6 марта
Мир
Первый этап сертификации «Спутника V» в ЕС запланирован на 19 января
Общество
В Москве еще 6870 человек вылечились от COVID-19 за сутки
Мир
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Греции
Общество
В ВОЗ отметили снижение числа новых случаев COVID-19 в России
Общество
МЧС предупредило о снежном циклоне в 10 районах Сахалина
Интернет
YouTube заморозил аккаунт Трампа на семь дней
Сюжет:

Кулеба обвинил Россию в откладывании встречи лидеров «нормандской четверки»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Украины настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств по урегулированию конфликта в Донбассе, однако якобы из-за России она откладывается. Об этом в среду, 13 января, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

Формат и содержание: что изменилось за год после нормандского саммита
И почему процесс урегулирования в Донбассе по-прежнему находится в тупике

«Мы постоянно работаем и настаиваем на проведении такой встречи. Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась», ― сказал он.

Накануне в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. С российской стороны в них принял участие замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

23 декабря 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.

В середине декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что правительство Украины действует под диктовку Соединенных Штатов, которые блокируют договоренности по Минским соглашениям и нормандскому формату.

4 декабря посол России в США Анатолий Антонов также заявил, что проводить новую встречу в нормандском формате можно только после выполнения Украиной уже имеющихся соглашений, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

В ноябре посол РФ в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Киев придерживается деструктивной линии по урегулированию конфликта в Донбассе и Россия ожидает более ответственной и принципиальной реакции от Германии и Франции.

На последней встрече лидеров «четверки» 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» и закрепление особого статуса региона в конституции страны. Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021