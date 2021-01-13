Кулеба обвинил Россию в откладывании встречи лидеров «нормандской четверки»

Власти Украины настаивают на проведении встречи в нормандском формате на уровне глав государств по урегулированию конфликта в Донбассе, однако якобы из-за России она откладывается. Об этом в среду, 13 января, заявил министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба в интервью украинскому изданию «Обозреватель».

«Мы постоянно работаем и настаиваем на проведении такой встречи. Есть готовность во Франции и Германии, но Россия, по состоянию на сейчас, ведет переговоры в таком стиле, чтобы эта встреча откладывалась», ― сказал он.

Накануне в Берлине состоялась встреча политических советников лидеров стран «нормандской четверки» по украинскому урегулированию. С российской стороны в них принял участие замруководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак. По его словам, переговоры были полезными, но окончательных решений пока не принято.

23 декабря 2020 года пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что сроки проведения нового саммита лидеров в нормандском формате можно будет обсуждать только после реализации договоренностей предыдущей встречи.

В середине декабря бывший премьер-министр Украины Николай Азаров отметил, что правительство Украины действует под диктовку Соединенных Штатов, которые блокируют договоренности по Минским соглашениям и нормандскому формату.

4 декабря посол России в США Анатолий Антонов также заявил, что проводить новую встречу в нормандском формате можно только после выполнения Украиной уже имеющихся соглашений, достигнутых на саммите в Париже в декабре 2019 года.

В ноябре посол РФ в Германии Сергей Нечаев подчеркнул, что Киев придерживается деструктивной линии по урегулированию конфликта в Донбассе и Россия ожидает более ответственной и принципиальной реакции от Германии и Франции.

На последней встрече лидеров «четверки» 9 декабря 2019 года в Париже участники приняли итоговое заявление, в котором, в частности, выступили за установление перемирия в Донбассе, внесение в законодательство Украины поправок в соответствии с «формулой Штайнмайера» и закрепление особого статуса региона в конституции страны. Однако большая часть пунктов так и осталась нереализованной.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги госпереворота и новую власть на Украине. Вопросы урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах.