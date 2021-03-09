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Обвиняемые в убийстве Карлова отказались признавать вину

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Ни один из обвиняемых по делу об убийстве чрезвычайного и полномочного посла России в Турции Андрея Карлова не признал себя виновным.

Последнее слово подсудимых слушал второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям на заседании 9 марта. Все фигуранты выступили перед судом по видеосвязи, заявив о своей непричастности к произошедшему, пишет «РИА Новости».

По заслугам: вынесен приговор по делу об убийстве посла Андрея Карлова
Часть обвиняемых оправдали, пятерых приговорили к пожизненному заключению

Ранее в этот день суд приговорил организаторов убийства посла Карлова к двум пожизненным срокам. Всего по делу об убийстве дипломата к пожизненному заключению были приговорены пять человек.

Так, Салих Йылмаз признан виновным в «отдаче приказа» убийце Мевлюту Алтынташу и приговорен к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Согют, которого суд признал «куратором убийцы». Остальные получили по одному пожизненному сроку.

Также суд приговорил к тюремным срокам от пяти до девяти лет шестерых обвиняемых. Пятеро были оправданы.

Москва выразила удовлетворение тем, что суд в Анкаре вынес решение по делу об убийстве Карлова. Значительную долю ответственности за произошедшее несут определенные круги, которые накануне покушения на посла искусственно нагнетали негатив в СМИ и соцсетях вокруг действий Москвы в Сирии, подчеркнули в МИД РФ.

В ведомстве также отметили, что рассчитывают на продолжение тесного взаимодействия российских и турецких следственных органов, а также на оперативное получение от Анкары исчерпывающих сведений о результатах и выводах судебного разбирательства, в том числе о заказчиках покушения и его организаторах.

Судебный процесс начался в декабре прошлого года. Всего по делу проходили 28 обвиняемых, среди которых глава «террористической группировки фетхуллахистов» Фетхуллах Гюлен и бывший госслужащий Шахин Согют, которого подозревают в отдаче распоряжения исполнителю преступления.

Чрезвычайный и полномочный посол России в Турции Андрей Карлов был убит 19 декабря 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки «Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника» в Анкаре.

Нападавший — 22-летний Мевлют Алтынташ — был ликвидирован на месте. Позже арестовали главу медиагруппы «Гуру» Хайреддина Айдынбаша и организатора выставки Мустафу Тимура Озкана, который заявляет о непричастности к преступлению. МИД России назвал произошедшее терактом. Дипломату присвоили звание Героя России посмертно.

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