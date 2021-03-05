Сильный фол: каждый третий мужчина никого не поздравит с 8 марта

Треть мужчин не собирается поздравлять женщин с 8 Марта, показал опрос сервиса SuperJob, проведенный для «Известий». Продажи цветов в преддверии Международного женского дня снизились на 22% (в штуках) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — таковы данные службы аналитики «Платформы ОФД». Зато продажи роботов-пылесосов выросли в четыре раза год к году. Социологи считают, что букеты и конфеты в женский день сегодня воспринимаются как пережиток советского прошлого. Слабый пол сейчас предпочитает практичные гендерно-нейтральные подарки. Еще одной причиной игнорирования праздника может быть материальная — в этом году цветы значительно подорожали, а доходы населения упали из-за пандемии коронавируса.

В шоколаде, но без цветов

29% мужчин и 42% женщин не собираются дарить подарки и цветы на 8 Марта, показал опрос сервиса SuperJob, проведенный для «Известий». Для сравнения: в 2020 году дополнительных расходов в женский день планировали избежать 22% мужчин и 27% женщин, в 2019-м — 26% и 29% соответственно.

Что касается бюджета самих подарков, то сегодня он выше, чем в предыдущие годы: в среднем россияне намерены потратить 3100 рублей на презенты и 2700 рублей на цветы (в прошлом году на подарки тратили 2800, на цветы — 2300 рублей).

Сильный фол Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Мужчины чаще всего планируют сделать подарок супруге (26% опрошенных), маме (20%) и дочерям (11%). Каждая третья женщина намерена подарить что-то приятное своей маме (33%). По 7% россиянок сделают подарки дочерям и родным, 6% — сестрам, 5% — подругам.

Меньше всего мужчин запланировали поздравить тещу, а женщин — свекровь (по 2%).

Продажи цветов в штуках в преддверии 8 Марта снизились на 22%, свидетельствуют данные службы аналитики «Платформы ОФД» (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с одного миллиона онлайн-касс в стране), предоставленные «Известиям».

При этом объем продаж цветов в денежном выражении вырос за год на 6%. Средний чек покупки букета составил 2116 рублей, что на 13% выше, чем в прошлом году. Ранее «Известия» узнали, что за последний год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида.

Кроме того, на 15% снизилось число покупок подарочных сертификатов, на 34% — игрушек. При этом не выросла частота покупок самых распространенных мужских подарков женщинам: нижнего белья, посуды и многих других подобных предметов.

— Безусловно, цветы на 8 Марта дарить никогда не перестанут. Но вместе с тем продажи цветов снижаются, поскольку женщина всё больше включается в общественную жизнь и ей нужны гендерно-нейтральные подарки. Границы между полами с каждым годом всё больше стираются. Мужчины делают маникюр, им также нужен парфюм, одеколон. А женщине нужен смартфон, ноутбук, хорошая ручка, чтобы подписывать документы, — рассказала «Известиям» социолог, кандидат философских наук Анна Очкина.

Сильный фол Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Если цветы стали менее востребованы, традиционные «женские» подарки по-прежнему популярны. В преддверии праздника в два раза выросло число заказов конфет в подарочных упаковках по сравнению с аналогичным периодом годом ранее, рассказали «Известиям» в сервисе «Сбермаркет».

Также среди самых востребованных подарков оказался чай: продажи таких подарочных наборов выросли в 3,3 раза, по данным AliExpress Россия. На этой площадке в 1,5 раза вырос оборот платьев.

Еще одна популярная «женская» категория подарков — косметика и парфюмерия. Спрос на косметику вырос в 2,3 раза год к году, отметили в «Сбермаркете». Продажи парфюма выросли на 62% в интернет-магазине Ozon.

Уже всё доказали

Но абсолютным лидером среди подарков на 8 Марта стал робот-пылесос. Объем продаж этой бытовой техники в штуках вырос почти в 4,5 раза, в денежном выражении — почти в четыре раза , отметили в службе аналитики «Платформы ОФД». Средний чек робота-пылесоса составил 13 300 рублей.

Кроме того, объем продаж смартфонов в денежном выражении вырос на 35% (для сравнения: в преддверии 23 февраля продажи смартфонов выросли вдвое). Средний чек смартфона составил 15 820 рублей, что на 24% выше, чем в прошлом году.

Многие решили подарить близким женщинам товары для кулинарии. Так, на 45% выросли продажи техники для кухни — электронных весов, погружных блендеров и миксеров , по данным Ozon.

Как ранее писали «Известия», перед гендерными праздниками многие фитнес-клубы делают спецпредложения, из-за чего продажи абонементов в этот период возрастают примерно на 10–15%.

Сильный фол Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Женщинам уже не нужны подарки в качестве знака напоминания их победы над неравенством, считает Анна Очкина.

— Празднование 8 Марта с цветами и сладостями — отголоски советского времени. Мимозная суета постепенно отходит на второй план. Тогда праздник 8 Марта означал равноправие женщин, их участие в труде и всеобщем построении коммунизма, — напомнила «Известиям» эксперт.

Такие сферы, как образование, здравоохранение и многие другие области, вряд ли могли существовать в сегодняшнем виде, если бы в них не появилась женская рабочая сила, добавила она. Исторические события сыграли на руку женщинам.

— На самом деле равноправие было выгодно и мужчинам. Яркий пример тому — булавочная мануфактура. Кто еще мог загнуть тонкую проволоку, как не женщина? То же самое со спичечными, ткацкими фабриками и т.д. Равноправие — это следствие того, что женщин постепенно втягивали в труд. И сейчас им уже не нужно ничего доказывать, — заключила Анна Очкина.

Нежелание многих дарить подарки и цветы может быть связано и с тем, что из-за пандемии коронавируса у многих граждан сейчас снизились доходы , отметил эксперт «Опоры России» Сергей Маликов. А многие товары за это время заметно подорожали.

Отметим, что самые внушительные показатели продаж накануне 23 Февраля продемонстрировали компьютерные игры: их купили в десять раз больше, чем в прошлом году.