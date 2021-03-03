Цены распустились: за год цветы в России подорожали вдвое

За год цветы в России подорожали на 30–100% в зависимости от вида. Розничные цены поднялись к 14 февраля, да так и не опустились. В преддверии 8 Марта они могут вырасти еще на 25–30%, рассказали «Известиям» поставщики. На рост цен на импортные растения повлияли пандемия, курс евро и увеличившаяся стоимость перевозки. А российские подорожали за счет суровой зимы. На рынке наиболее заметен дефицит голландских цветов, и в этом году не так просто приобрести тюльпаны, добавили в Ассоциации цветочного ритейла. Высокие цены будут держаться минимум до конца марта.

Трудный год

Относительно прошлого года цветы на некоторых оптовых базах Москвы подорожали в два раза, рассказал «Известиям» директор по внешним связям Киевского рынка Арсений Мишкин.

— Цены с 14 февраля до сих пор не опустились. С 5 марта из-за повышения спроса может быть дополнительное увеличение стоимости цветов. Итого подорожание составит 125%. Думаю, у людей не получится даже заранее заказать к 8 Марта более дешевый букет, — отметил Арсений Мишкин.

По данным компании Starlight (содержит одноименную оптовую базу в Москве), подорожание цветов за год составляет 30–100% в зависимости от страны-поставщика. В прошлом году максимальная цена одной розы достигала 80 рублей, а сейчас выросла до 150. На повышении стоимости цветов сказались пандемия, выросший курс евро, увеличившаяся стоимость перевозки, добавили в Starlight.

Цены распустились3 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— Причем дорожают и российские цветы. В нашей стране зима оказалось суровой, больше средств уходит на отопление теплиц, всё это закладывается в стоимость цветка , — отметила представитель компании в беседе с «Известиями».

Продажи, в свою очередь, упали на 50% , добавила менеджер компании «Цветочный рай» (сеть оптовых баз в России) Елена Агеева. В этой компании также завили о подорожании цветов в два раза.

Голландский коллапс

Среднее подорожание цветов за год находится на уровне 30%, отметил член правления Ассоциации цветочного ритейла и основатель сети «Цветочный ряд» Иван Утенков. По данным службы аналитики «Платформы ОФД» (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране), в феврале средний чек покупки букета в Москве составил 2750 рублей, что на 17% выше, чем в прошлом году.

— Многие поставщики, говоря о подорожании в два-три раза, имеют в виду издержки, которые они понесли в пандемию и 14 февраля, когда фуры застряли на белорусской таможне, — пояснил эксперт.

В этом году особенно придется потратиться на тюльпаны. Сейчас, по словам Ивана Утенкова, наиболее заметен дефицит голландских цветов. Соответственно, больше всего проблем будет с тюльпанами.

Цены распустились4 Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Тюльпан подорожал в среднем на 30–35%. Себестоимость голландского цветка сейчас составляет 30–35 рублей, российского — 25–30 рублей. В рознице же перед 8 Марта их будут продавать от 65–75 рублей за штуку и выше , — предположил эксперт.

Голландская роза год назад стоила 40 рублей, сейчас — 120–150. В рознице будет еще наценка около 30%, добавила Елена Агеева. По ее словам, в этом году у розничных сетей нет возможности много заработать в праздники. Если раньше они могли поднять цену вдвое, то теперь цветы поступают к ним уже слишком дорогими. И за большую стоимость их могут просто не купить.

Цветы из Голландии пока не будет дешеветь, поскольку там наступают местные праздники. К концу марта цены постепенно стабилизируются, заключил Иван Утенков.

Таможня не дает добро

По словам опрошенных компаний, им добавила проблем и белорусская таможня. Перед 14 февраля там застряли фуры с цветами. Из-за этого часть товара испортилась. Причина недопуска фур в Россию поставщикам неясна. Люди, занимающиеся реализацией цветов, понесли значительные убытки, отметил Арсений Мишкин.

«Известия» запросили Федеральную таможенную службу о приостановке поставок цветов. В ответе ФТС отрицает задержки поставок и утверждает, что партии поступают в рекордном объеме.

Цены распустились2 Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

— В период с 15 по 28 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования (ЦЭДы) выпустили более 6958 т срезанных цветов и бутонов — в два раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (3204 т) и в 1,8 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (3940 т). В 2021 году, как и в 2020-м, основными странами — поставщиками цветов являются Нидерланды и Эквадор. Крупные партии цветочной продукции также ввозятся из Кении и Колумбии , — сообщили «Известиям» в Федеральной таможенной службе.

В России отсутствует государственное регулирование цен на цветочную продукцию, добавили в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). Оптовые и розничные цены на цветы формируются с учетом рыночных механизмов. В связи с ожидаемыми подъемами спроса на рынке стабильно происходит временное повышение цен, заключили в ФАС.

Бутоны закрываются

Некоторые поставщики признаются, что им становится невыгодно заниматься продажей цветов в России. Компания Starlight сейчас находится на этапе реорганизации. Работать приходится только под заказ.

— Раньше цветы продавались на площади 1000 кв. м, сейчас продаем их только по предзаказу. Холодильник уменьшен в тысячу раз. Мы перестали возить эксклюзивные аксессуары: металл, керамику из Европы. Стоимость перевозки оттуда выросла в два раза, — пояснила собеседница из Starlight.

Цены распустились1 Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Она считает, что сегодня у клиентов нет денег на букеты. Многие из них даже прибегают к оформлению свадеб искусственными цветами в целях экономии. Из-за уменьшения площади торговли пришлось сократить целый ряд сотрудников, около 80%.

Компания «Цветочный рай» за последний год потеряла примерно 70% сотрудников, добавила Елена Агеева. По ее словам, персонал начал сокращаться с момента локдауна, когда многие уволились по собственному желанию.