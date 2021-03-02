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Психолог рассказала о неудачных подарках женщинам на 8 Марта

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Кандидат психологических наук, доцент кафедры возрастной психологии имени профессора Обуховой факультета психологии образования Московского государственного психолого-педагогического университета (МГППУ) Юлия Кочетова составила список худших подарков женщинам на 8 Марта, и самыми банальными оказались сладости. Об этом во вторник, 2 марта, сообщает агентство городских новостей «Москва».

По мнению психолога, в современном мире большинство девушек ведут здоровый образ жизни, поэтому конфеты зачастую остаются без внимания.

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Кочетова отмечает, что ненужные сувениры, к числу которых относятся мягкие игрушки и статуэтки, также могут не понадобиться женщине. А подарок в виде техники для кухни может вызвать подозрения у хозяйки насчет усовершенствования ее навыков в быту.

Предметы личной гигиены также оказались в данном списке. Психолог посоветовала не забывать о том, что у женщин есть свои предпочтения в выборе аромата средств, предназначенных для кожи.

Ранее в этот день эксперты заявили, что протея — это тот цветок, который может вызвать умиление, восторг и восхищение у любой женщины. По словам специалиста по этикету, историка и писателя Элеоноры Басмановой, радость у женщины также могут вызвать тюльпаны, гиацинты, нарциссы, выращенные в оранжерее ландыши, сирень. Кроме того, подходят цветы в горшке.

В тот же день сообщалось, что самыми популярными подарками среди россиян на Международный женский день являются цветы, ювелирные украшения и сувениры.

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