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Названы самые популярные у россиян подарки на 8 Марта

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Цветы, ювелирные украшения и сувениры являются самыми популярными подарками среди россиян на Международный женский день, который отмечается 8 марта, следует из исследования «МТС Банка».

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Специалисты проанализировали обезличенные данные по банковским картам 5 млн клиентов «МТС Банка» во всех российских регионах, учитывались платежные операции в марте прошлого года. Аналитики выделили 10 категорий, в которых значительно увеличилось число транзакций за неделю до 8 марта по сравнению со средними значениями этого месяца.

Выяснилось, что мужчины традиционно дарят женщинам цветы, причем они могут быть как самостоятельным подарком, так и дополнением к нему. Так, количество транзакций в цветочных магазинах вырастает в 6,2 раза по сравнению со средними показателями марта.

«Ювелирные украшения — также желанный подарок для многих женщин — здесь количество покупок увеличивается в 3,3 раза. Замыкают первую тройку по росту транзакций сувениры — 95%», — пишет «РИА Новости» во вторник, 2 марта.

Средняя сумма, которую россияне готовы потратить на цветы, составляет 1360 рублей, на ювелирные украшения — 5850 рублей, а на сувениры — 910 рублей. Также россияне проявляют интерес к косметике (прирост 87%), книгам (+56%) и игрушкам (+50%).

Наибольшей популярностью среди развлечений на 8 марта, как и на 23 февраля, пользуются походы в кинотеатры, путешествия, а также походы в рестораны и фотостудии.

Накануне сообщалось, что самыми желанными подарками для россиянок на 8 марта являются украшения, косметика и подарочные сертификаты.

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