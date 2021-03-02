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Аналитики назвали среднюю стоимость чека россиян на подарки к 8 Марта

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Эксперты выяснили, сколько россияне в среднем тратят на покупку подарка к 8 Марта. Результаты опроса, проведенного сервисом «Билайн Бизнес», опубликовал 2 марта ТАСС.

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Согласно результатам опроса, проведенного 28 февраля среди 1 тыс. респондентов, средний чек у мужчин на один подарок к 8 Марта составил 2,6 тыс. рублей, у женщин — 1107 рублей. При этом на каждую женщину в среднем приходится четыре-пять подарков.

65% опрошенных мужчин любят делать сюрпризы в этот день, однако любят их получать лишь 56% женщин.

В основном подарки за пару дней до праздника покупают 48% женщин и 56% мужчин, но 37% женщин начинают задумываться об этом за две-три недели до праздника. Среди опрошенных мужчин тех, кто готовит подарки заранее, — 22%.

По данным исследования, 78% женщин и 76% мужчин предпочитают покупать подарки офлайн. То же число опрошенных женщин заявили, что любят 8 Марта. Об этом же сказали и 50% мужчин.

Ранее, 2 марта, стало известно, какие подарки являются самыми популярными на 8 Марта.

Согласно исследованию МТС Банка, мужчины традиционно дарят женщинам цветы, ювелирные украшения и сувениры.

Причем указывалась и средняя сумма, которую россияне готовы тратить на эти категории подарков.

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