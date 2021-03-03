Названы наиболее популярные подарки для женщин к 8 Марта

Россияне приобретают к 8 Марта стереотипные подарки для женщин, наблюдается рост продаж фенов и сковородок в последние недели февраля. Об этом в среду, 3 марта, «РИА Новости» рассказали в Wildberries.

«Хотя гендерная составляющая подарков постепенно уходит в прошлое, аналитики Wildberries заметили, что сковородки всё еще находятся в топе подарков к 8 Марта: за последние две недели покупатели приобрели их в четыре раза больше, чем год назад. Не сильно отстают от них и фены, продажи которых выросли в 3,8 раза», — отметили в компании.

Также в Wildberries спрогнозировали ряд других популярных подарков: цветы, шоколад, парфюмерия, средства для ухода за кожей и цветы. Все эти позиции лидировали по продажам в период с 15 по 28 февраля.

Кроме того, часто заказывали наборы косметики, продажи за указанный период увеличились в пять раз по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, духи же приобретали чаще в шесть раз. Выбирали пользователи и мягкие игрушки, самым дорогим заказом стал гигантский медведь высотой 2,2 м. Он обошелся покупателю почти в 6 тыс. рублей.

Ювелирные изделия также вошли в число востребованных и дорогостоящих подарков, в преддверии Международного женского дня были куплены серьги, подвески и кольца.

Помимо прочего, в Wildberries подчеркнули, что в 2021 году вырос интерес к неувядающим стабилизированным цветам, их продано в семь раз больше, чем в феврале минувшего года.

Ранее в марте психолог Юлия Кочетова составила список худших подарков женщинам на 8 Марта, и самыми банальными оказались сладости. Она добавила, что ненужные сувениры, к числу которых относятся мягкие игрушки и статуэтки, также могут не понадобиться женщине. А подарок в виде техники для кухни может вызвать подозрения у хозяйки насчет усовершенствования ее навыков в быту.