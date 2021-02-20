Все в игре: мужчины решили сами поздравить себя с 23 февраля

В преддверии Дня защитника Отечества продажи часов, рубашек и трусов выросли в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, подсчитали аналитики. Спрос также вырос на спорттовары и аксессуары (гантели, кроссовки). Интерес к абонементам в фитнес-клубы перед гендерными праздниками традиционно растет на 10-15%, отметил представитель индустрии. Но самые внушительные показатели накануне 23 февраля продемонстрировали компьютерные игры — их купили в десять раз больше, чем в прошлом году. Причем приобретают приставки себе в подарок сами мужчины.

По-мужски

63% россиян отмечают День защитника Отечества с коллегами, показал опрос сервиса HH.ru, проведенный для «Известий». 47% респондентов отметили, что празднуют его еще и лично.

— Многие компании понимают, что традиции отмечать праздники — хороший способ сплотить коллектив и поддерживать неформальные коммуникации среди сотрудников. Если большинство работников одобряет идею праздников и сами вовлекаются в их подготовку, то такой настрой заряжает позитивом всех. А фотографии с мероприятия и восторженные посты на личных страницах в социальных сетях хорошо сказываются на укреплении HR-бренда компании, — считает эксперт сервиса Елена Лондарь.

Согласно опросу, подарки любимому человеку в этом году планируют сделать 23% россиянок. 28% собираются порадовать отца, 20% — сына, 13% — брата, 20% — других родственников мужского пола.

Впрочем, для кого-то дата 23 февраля останется незамеченной. 10% не признают этот праздник, а 20% сообщили, что в окружении нет тех, кого можно с ним поздравить.

Больше всего опрошенных (24%) потратят на подарок менее одной тысячи рублей, 22% — одну-две тысячи, 18% — две-пять тысяч.

Только два процента опрошенных согласны потратить более 10 тыс. рублей.

Внимание на бороду

За неделю до праздника более чем в два раза год к году выросли продажи рубашек, трусов, часов (в штуках), по данным службы аналитики «Платформы ОФД» (обрабатывает ежедневно по 44 млн чеков с 1 млн онлайн-касс в стране), предоставленным «Известиям».

Средний чек затрат на часы в этом году составил 7700 рублей, что на 15% выше, чем в прошлом. Рубашки покупают в среднем за 3080 рублей, трусы — за 820. Также в 2,5 раза год к году выросли продажи мужской парфюмерии (средний чек — 1012 рублей).

Кроме того, по данным интернет-магазина Ozon, в два раза год к году увеличились продажи наборов для ухода за усами и бородой.

— Мы видим повышение спроса на товары, которые традиционно считаются «мужскими подарками». Это пена для бритья (+94% год к году), нижнее белье (+94%), носки (+92%), — рассказали, в свою очередь, в сервисе «СберМаркет».

Покупки трусов и носков связаны с традицией обновлять повседневный набор предметов нательного белья пару раз за год, поэтому, как правило, такие товары покупают большими объемами, отметили аналитики «Платформы ОФД»

Большие дети

Любопытно, что самый внушительный рост продаж, по данным аналитиков, продемонстрировали компьютерные игры. Частота покупок выросла в 10 раз год к году, а средний чек затрат — в четыре раза и составил 7592 рублей.

Кроме того, с 15 по 18 февраля в пять раз к аналогичному периоду прошлого года выросли продажи игровых консолей, заметили в интернет-магазине Ozon.

В данном случае не обошлось без влияния удаленного режима работы из-за коронавируса. Да и вообще желание женщин сделать мужчинам приятное тут совсем не при чем.

— Заметно возросший спрос на компьютерные игры — следствие домашнего времяпровождения и бурного развития игровой индустрии. Как правило, покупки приставок и сопутствующей техники совершают сами мужчины, — заключили эксперты службы аналитики «Платформы ОФД».

Про спорт

Еще один большой блок подарков в преддверии 23 февраля — спортивные товары и аксессуары. Их продажи выросли на 82%. Покупатели приобрели на 64% больше кроссовок (в среднем за 5669 рублей).

В два раза выросли продажи гантелей, отметили в сервисе «СберМаркет».

Для многих 23 февраля становится поводом отправить вторую половину в спортзал.

— Многие фитнес-клубы делают спецпредложения перед гендерными праздниками. Продажи абонементов в этот период возрастают примерно на 10-15%. Обычно всегда покупали абонементы продолжительностью на год. Но во время коронавируса их стали приобретать на более короткий период, чаще всего на полгода, — рассказала «Известиям» президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева.

Кроме того, продажи спорттоваров и абонементов в спортзалы говорят о возросшем стремлении россиян привести себя в форму к летнему сезону, добавили в службе аналитики «Платформы ОФД».

Дело техники

За неделю до 23 февраля в два раза выросли продажи смартфонов. Средний чек составил 31 700 рублей, что на 30% выше, чем в прошлом году, подсчитали аналитики.

Рост спроса обусловлен восстановлением рынка после кризиса.

— Начиная с февраля заметна положительная динамика роста всего рынка мобильных устройств после значительного падения в январе по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, — пояснил «Известиям» президент HONOR в России, Турции и странах СНГ Тони Ран.

Накануне 23 февраля также в три раза выросли продажи смарт-часов, на 85% увеличились продажи портативных колонок, по данным Ozon.

Рывок сделала и техника для красоты и здоровья.

— По сравнению с прошлым годом лидерами роста в абсолютном выражении стали бритвы (продажи выросли в 2,5 раза) и триммеры (более чем в 5,5 раз). В сегменте бытовой техники в четыре раза выросли продажи воздухоочистителей. Кроме того, в 2,5 раза увеличились продажи системных фотокамер, — рассказал «Известиям» глава департамента цифровых инноваций и прямых продаж Panasonic Россия Антон Смирнов.

Также в качестве подарка покупатели сегодня выбирают электрические зубные щетки, отметили в компании. По данным «М.Видео» и «Эльдорадо», в феврале рост спроса на электрические зубные щетки составил порядка 30%. С каждым годом выбор подарков становится все более гендерно-нейтральным. Как мужчины, так и женщины получают смартфоны, планшеты, смарт-часы, фитнес-трекеры и другие цифровые аксессуары, товары для кухни.