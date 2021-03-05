Эксперт оценил сообщения о возможных новых санкциях против России

России необходимо готовиться к новым санкциям со стороны США и Великобритании. Такое мнение 5 марта высказал заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты Никита Данюк.

«Конечно, скорее всего, это коснется в первую очередь конкретных персон, но мы прекрасно понимаем, что реальных оснований вводить санкции в отношении нашей страны, тем более говоря о так называемом применении химического оружия, абсолютно нет», — пояснил Данюк RT.

Политолог также отметил, что США и Великобритания используют санкции для того, что отвлечь внимания общества от собственных проблем, а также чтобы поддерживать антироссийскую риторику.

«Это не первые санкции и далеко не последние, я думаю, что попытка с помощью инструментов недобросовестной конкуренции нашу страну как-то затормозить, затормозить ее развитие, она продолжится и дальше, и поводы будут изыскивать самые разные изощренные», — добавил эксперт.

Ранее в этот же день агентство Bloomberg сообщило, что Соединенные Штаты и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование химического оружия.

Речь идет о различных вариантах давления на Москву от ограничений против российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом страны.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Вашингтон безосновательно и голословно обвиняет Москву в якобы наличии химического оружия. Песков подчеркнул, что Россия давно уничтожила все запасы химического оружия и свернула все программы, которые каким-либо образом могли затрагивать данное направление.

Ранее, 4 марта, в госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций. В частности, для этого Москва должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие».