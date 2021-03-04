В США выдвинули России условие для отказа от новых санкций

В Госдепартаменте США назвали условия для России, которые якобы помогут избежать новых санкций из-за блогера Алексея Навального. Для этого российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие». Об этом сообщили в ведомстве РБК.

Как рассказали в Госдепе 3 марта, Россию гарантированно ждет второй раунд санкций, если страна не примет на себя обязательства о неприменении химического оружия.

«Мы призываем Россию задекларировать и уничтожить ее необъявленную программу химического оружия под международным наблюдением», — говорится в ответе ведомства РБК.

Как объяснили в Госдепе США санкции были объявлены согласно Закону о контроле за химическим и биологическим оружием 1991 года (CBW Act). Ранее, объявляя санкции в соответствии с этим законом, Госдеп ничего не сообщил про возможность введения нового пакета ограничений.

«Требования закона CBW ясны. У России есть возможность избежать будущих санкций в рамках этого закона, если она возьмет на себя обязательство прекратить использование химического оружия и разрешить инспекции на объектах для проверки выполнения этого обязательства», — сказали в госдепе.

Каких-либо доказательств или аргументов, на основании которых в США сделали вывод о наличии о РФ химоружия, не приводится. При этом Москва не раз указывала, что под наблюдением международных инстанций полностью завершила программу по ликвидации химического оружия в 2017 году.

Накануне официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают все для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.

4 марта заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил на заседании Генассамблеи, что США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов. Дипломат отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.

Так, эксперты уличили организацию «Белые каски» в неоднократном создании постановочных роликов о химатаках в Сирии, а США использовали эти данные для атак по сирийской территории.

В 2018 году страны Запада нанесли массированный ракетный удар по военным объектам правительства Сирии. Россия вскоре доказала факт постановки съемок, а в феврале 2019 года инсценировку химатаки подтвердил продюсер Би-би-си Риам Далати.

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, в отношении которых вводятся санкции из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным. Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

20 августа прошлого года российскому блогеру Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где блогера госпитализировали. После того как медики стабилизировали его состояние, Навального отпустили на лечение в Германию. Берлин заявил, что блогера якобы пытались отравить. Однако взятые в РФ анализы не показали следов отравляющих веществ. Вернулся в Москву Навальный в январе. При этом в берлинский аэропорт его доставили в машинах с мигалками в обход стоек регистрации сразу на ВПП.

В Москве Навальный был задержан за многочисленные нарушения правил условного срока. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима. В общей сложности он пробудет в колонии около двух лет и пяти месяцев.