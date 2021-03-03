МИД напомнил США о неуничтоженном арсенале химоружия

США, говоря о химическом разоружении в мире, пытаются увести дискуссию от того факта, что свой арсенал химоружия они не уничтожили. С таким заявлением 3 марта выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Химическое оружие в Соединенных Штатах Америки, которое они обязались уничтожить, но не уничтожили. И таким образом, поднимая повестку борьбы за чистоту рядов в химическом разоружении, Соединенные Штаты уводят в сторону дискуссию относительно того, почему они сами химическое оружие не уничтожили», — рассказала она в эфире телеканала «Россия-1».

2 марта министерство торговли США опубликовало список компаний из России, Германии и Швейцарии, в отношении которых будут введены экспортные ограничения из-за ситуации с блогером Алексеем Навальным.

Рестрикции распространятся на 10 российских компаний, три немецкие и одну швейцарскую «за их деятельность по поддержке распространения российских программ в области химического оружия и оружия массового уничтожения».

В ответ Захарова заявила, что действия США в отношении России являются продолжением неприкрытого вмешательства в дела РФ. Кроме того, она напомнила, что хоть и Вашингтон выставляет себя борцом с химоружием, сам его не уничтожил.

В тот же день минфин США опубликовал список из семи россиян и трех организаций РФ, в отношении которых американская сторона вводит санкции из-за ситуации вокруг Навального. Незадолго до этого в Официальном журнале ЕС был размещен нормативный акт о новых санкциях против четырех российских должностных лиц.

Решение о рестрикциях было принято в связи с обвинительным приговором Алексею Навальному. Симоновский суд Москвы постановил 2 февраля отменить блогеру условный срок по делу «Ив Роше» и заменить его на 3,5 года колонии общего режима.

Причиной замены условного срока на реальный стали многочисленные нарушения испытательного срока. Судья постановила засчитать Навальному проведенное под домашним арестом время. В общей сложности он пробудет в колонии около 2 лет и 8 месяцев.