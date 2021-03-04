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Россия уличила Запад в желании использовать ОЗХО в своих интересах

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США и союзники хотят использовать Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) в качестве инструмента для реализации собственных геополитических интересов. Об этом 3 марта заявил заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Генассамблеи.

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«С каждым днем множатся подтверждения того, что США и их евроатлантические союзники стремятся превратить ОЗХО — специализированную и техническую по своей природе международную структуру — в инструмент реализации собственных геополитических интересов», — сказал он.

Полянский отметил, что такой подход, в частности, проявлялся при расследовании предполагаемых инцидентов с применением боевых отравляющих веществ в Сирии. Он подчеркнул, что в тех ситуациях вся вина бездоказательно возлагалась на Дамаск.

«Если уж фокусироваться на страновых аспектах, то ОЗХО было бы логично также отчитаться, например, о прогрессе в плане уничтожения химарсенала США, которое всё никак не завершится», — добавил дипломат.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают всё для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.

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