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Стали известны планы США и Британии по дополнительным санкциям против РФ

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США и Великобритания обсуждают возможность введения дополнительных санкций в отношении России за якобы использование химического оружия. Об этом 4 марта сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

«Химический» угар: с чем связаны новые вероятные санкции США
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Речь идет о различных вариантах давления на Москву от ограничений против российских бизнесменов до санкций, связанных с суверенным долгом страны.

По данным источников, Великобритания намерена действовать через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО). Вашингтон, в свою очередь, собирается ввести очередной пакет санкций при условии, если Россия не даст гарантии отказа от применения химоружия и не предоставит инспекциям доступ к объектам, где оно якобы находится. В этом случае США воспользуются «Актом Магнитского».

Отмечается, что санкции, связанные с российским госдолгом, будут приняты при условии, что такие же меры предпримут и Европе.

Накануне, 3 марта, Госдепартамент США назвал условия для отказа от новых санкций в отношении России. Для того чтобы избежать второго раунда санкций российская сторона должна задекларировать и уничтожить «необъявленное химическое оружие».

В тот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что США выставляют себя главным борцом с химическим оружием, говоря о химическом разоружении в мире, но по факту пытаются увести дискуссию от того, что свой арсенал химоружия они не уничтожили.

В конце декабря 2020 года директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что США под разными предлогами затягивают свою программу химического разоружения и вместе с союзниками делают все для разрушения ОЗХО.

Он добавил, что Россия еще в 2017 году успешно и с опережением графика на три года завершила национальную программу по уничтожению всех остававшихся со времен СССР запасов химоружия, тогда как Соединенные Штаты остаются единственным обладателем данного оружия из числа стран — участниц ОЗХО.

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