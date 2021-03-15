Теснились даром: почему китайские туристы не оставляют деньги в России

Россия последние несколько лет набирает популярность у китайских туристов. Скорое снятие ковидных ограничений на въезд, казалось бы, обещает туристическому бизнесу большие прибыли именно по этому направлению, однако специалисты отрасли проявляют скепсис. Дело в том, что приезжающие познакомиться с северным соседом граждане КНР оставляют у нас сущие копейки — около 16 тыс. рублей за поездку. Впрочем, сумма эта обманчива: поездка обходится китайцам недешево, и тратят они немало, вот только деньги оседают в самом Китае. Почему и как это происходит, разбирались «Известия».

История вопроса

Интерес китайских туристов к России возник сравнительно недавно, чуть больше 10 лет назад. Безвизовый въезд для туристов обещал процветание российской индустрии гостеприимства, но шли годы, число групп росло в геометрической прогрессии, а ожидаемый эффект так и не появился.

Как выяснили «Известия», российские туроператоры уже несколько лет обращают внимание всех возможных инстанций на нарушения антимонопольного законодательства при обслуживании туристов из КНР. Представители отечественного турбизнеса приводят факты, свидетельствующие о сговоре бывших чиновников Ростуризма и китайских компаний по организации отдыха в России. В результате у нас в стране оседают лишь крохи от жирного пирога прибылей, а большая часть остается в Китае.

Благие намерения

Соглашение о безвизовых групповых туристических поездках было заключено с китайской стороной еще в 2000 году, но реально проект заработал лишь в 2010-х. На сегодняшний день проект предусматривает поездку на срок до 15 суток для групп от пяти до 50 человек. Перспективный канал требовал системного документирования для удобства и быстроты обмена анкетными данными туристов из России и Китая. Именно для того было принято решение о создании Специализированной информационной системы (СИС), разработка и эксплуатация которой была почему-то поручена иностранной частной компании.

Теснились даром Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

— В 2013 году в эксплуатацию была введена СИС, разработанная гонконгской компанией Team Profit Consultants Limited, — пояснил «Известиям» руководитель Ассоциации содействия российско-китайскому туризму (АСРКТ) Юрий Цуркан.

По некоторым данным, фирма с большой долей вероятности принадлежит женам бывших чиновников Ростуризма, а функция сервиса не ограничивается чистой логистикой электронного документооборота. СИС превратилась в инструмент, определяющий участников, допущенных к прибыльному бизнесу.

Как работает рычаг

В АСРКТ считают, что Ростуризм неправомерно возложил на СИС функцию контроля страхования иностранцев российскими туроператорами.

В тексте межправительственного соглашения о «безвизе» говорится, что «стороны будут обмениваться информацией о возникновении чрезвычайных ситуаций на территориях своих государств, угрожающих безопасности туристов, являющихся гражданами государств сторон». Также предусмотрено обеспечение мер по защите прав, интересов и безопасности туристов из Китая и России и требование наличия у них медицинской страховки на время поездки. По сути же понятие безопасности было с помощью нормативных ведомственных актов Ростуризма подменено страхованием. Акцент на страховании был сделан неслучайно, считают в АСРКТ. Это стало импульсом к следующему шагу — созданию системы, позволяющей избирательно допускать к турпотоку конкретные страховые компании и туроператоров. Говоря проще, тот, кто управляет СИС, по сути раздает куски пирога.

Теснились даром Фото: РИА Новости/Максим Блинов

— В результате то, что задумывалось как удобный инструмент в помощь бизнесу двух стран, стало частью механизма монополизации страхового и туристического рынков как в России, так и в КНР, — пояснил Цуркан.

Некоммерческая организация «Мир без границ» (МБГ) оказала СИС немалую помощь в процессе покорения рынка. Это некоммерческое партнерство возникло в 2002 году по инициативе нескольких крупных туроператоров. В какой-то момент появилось правило допускать к работе с СИС только членов МБГ. Причем всё происходило с согласия Ростуризма. Кроме того, МБГ заключил договор с крупным китайским страховщиком China Life, взяв на себя обязанность по поиску российских партнеров в сфере страхования туризма.

Работали, знаем

Больше других могут поведать те, кому система-посредник принесла убытки — представители отечественного турбизнеса.

— «Мир без границ» в 2015 году собрал всех операторов, которые работали в Санкт-Петербурге, разослав заранее шаблоны договоров о взаимодействии с СИС, — рассказывает «Известиям» руководитель компании «Бест Драйв» Кира Журавская. — Мы эти договоры подписали и отправили. Ответа не последовало. Позже выяснилось, что моя компания и еще несколько сотен фирм в список не попали. Без объяснения причин. Никакого регламента о том, как взаимодействовать с этой структурой, никто нам не разъяснил. Такое впечатление, что эта СИС до сих пор скрывается. Моим клиентам было всё равно, кто будет заниматься их безвизовым оформлением, поэтому мой бизнес и бизнес многих моих коллег начал терять клиентов.

Многим игрокам рынка пришлось выкупать списки на своих же туристов у компаний, которые чудесным образом снискали одобрение системы.

Теснились даром Фото: ТАСС/Лев Федосеев

Для примера, предприятие с турпотоком китайских туристов в 50–70 тыс. человек в год с начала работы СИС потеряло восьмизначную сумму в рублях только на выкупе списков. Оформление одного человека через стороннюю компанию стоило оператору от 5 до 10 долларов. Разумеется, не все эти расходы отразились в отчетах компаний, таким образом возник черный рынок посреднических услуг.

— Деятельность СИС настолько завуалирована, что инструкции о том, как поступать в форс-мажорной ситуации, просто не существует. Были ситуации, когда фамилии людей из-за технических трудностей выпадали из списков, туристы зависали в аэропорту. И мы не понимали, к кому предъявлять претензии, кому жаловаться, — пояснила Журавская.

Понять, кто несет ответственность за СИС, действительно нелегко.

— То, что выдается за государственную информационную систему (СИС зарегистрирована в реестре Федеральных государственных информационных систем. — «Известия»), — лишь удаленный доступ к программе, сервера которой находятся в Германии, а управляющая ею фирма зарегистрирована в Гонконге. Иными словами, вне пределов юрисдикции как России, так и Китая, — поясняет Юрий Цуркан.

Теснились даром Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

Сложилась практика, при которой в обход СИС подавать списки стало невозможным. Причем прямого запрета от подразделений Ростуризма не было. Но туроператорам довольно внятно дали понять: никто не давал гарантии, что у туристов не возникнет проблем при въезде в Россию, если он не внесен в СИС.

Стоит отметить, что юристы АСРКТ неоднократно жаловались на ограничения деятельности туроператоров в ФАС и правоохранительные органы. Еще в 2016 году антимонопольная служба вынесла предписание об устранении неправомерных положений в ведомственные регламенты и инструкции. Речь шла об обжаловании документов за подписью экс-главы Ростуризма Николая Королева.

Кира Журавская и ее коллеги обращались в ФАС через Общественный совет по развитию малого предпринимательства при губернаторе Санкт-Петербурга и отстояли свою правоту. В частности, был исключен пункт, позволявший СИС отказывать в регистрации туроператору из-за неодобрения китайской стороной.

Кому выгодно

Вскоре выяснилось, что и российские страховые компании, задействованные в проекте через СИС, не получили того, к чему стремились в полной мере, говорит Журавская.

Теснились даром Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— Почти всю прибыль получала китайская China Life. Наши страховые могли рассчитывать лишь на заработок в тех случаях, когда китайские туристы по неосмотрительности забывали застраховаться у себя на родине, — пояснила предприниматель.

Но было бы несправедливо говорить, что деньги идут лишь китайским коммерсантам. АСРКТ выяснила, что с каждого туриста бенефициары гонконгской фирмы-посредника получают существенную комиссию.

— В среднем стоимость медицинского страхования одного туриста в сутки составляет $2. Турист из Поднебесной проводит в России в среднем семь суток. Получается, что минимальная страховка на человека — $14. В качестве комиссионных, по нашим данным, связанная с СИС Team Profit Consultants Limited оставляет себе с этой суммы от 20 до 50%. То есть не менее $5 с человека. Напомню, что с 2015 по 2020-й в рамках соглашения в Россию въезжало ежегодно не менее 1 млн китайских туристов, — рассказывает Юрий Цуркан.

Изучив открытые источники, эксперты АСРКТ выяснили, что Team Profit Consultants Limited принадлежит на 75% Татьяне Введенской, жене бывшего помощника руководителя Федерального агентства по туризму Ивана Введенского, и на 25% Наталье Королевой, супруге бывшего замглавы Ростуризма Николая Королева (копии документов имеются в распоряжении редакции). Иван Введенский после ухода с госслужбы в 2006 году работал в страховой сфере, совмещая трудовую деятельность с общественной — с 2006 года и по настоящее время он фактически руководит «Миром без границ» и активно продвигает СИС на государственном уровне.

Теснились даром Фото: ТАСС/Юрий Смитюк

В свете отношения к СИС и гонконгской компании вызывает интерес и позиция бывшего главы Ростуризма Александра Радькова. После ухода из ведомства именно он возглавлял совет всё того же «Мира без границ». При нем были подписаны ключевые подзаконные акты в поддержку существующей схемы работы группового туристического «безвиза».

Китайская поделка

Изначально подразумевалось, что списки туристических групп, которые с боем добывают наши туроператоры, будут оформляться бесплатно — все-таки на кону потенциальная прибыль в бюджет, почти нацпроект. Но по факту процедура стала «кормлением» для профессиональных посредников, в том числе связанных с бывшими чиновниками Роскомнадзора. Ситуация напоминает порочную практику, существовавшую в упраздненном ФМС, когда иностранцам приходилось за оформлением документов обращаться в компанию-прокладку, связанную с чиновниками ведомства.

Кроме того, в отечественном турбизнесе существует такое понятие, как туроператор по приему китайских групп. Эти «избранные» не всегда сами принимают китайцев в России, но благодаря СИС пользуются всеми благами российско-китайского соглашения. Туроператоры, обделенные вниманием СИС, вынуждены обращаться к таким посредникам. Услуга, разумеется, не бесплатная. Так образовался целый пласт компаний, которые, не имея дела с туристами, вовлечены в документооборот и получают прибыль.

— Складывается впечатление, что китайские партнеры, осознавшие, что схема переправки вообще вне правового поля, перехватили инициативу и начали действовать самостоятельно, без российских партнеров, — считает Журавская.

Теснились даром Фото: ТАСС/Владимир Гердо

По ее словам, добросовестные туроператоры Дальнего Востока жалуются, что китайцы используют их турфирмы исключительно для оформления безвизового въезда — все остальные услуги здесь, в России, они оказывают своим гражданам сами. И, разумеется, нелегально.

— В Петербурге китайцы пока вынуждены заказывать у нас проживание и транспорт — этого пока сами они делать на чужой территории не в состоянии, — констатирует предприниматель.

По мнению Юрия Цуркана, непрозрачная схема с СИС стала одной из причин появления нелегального китайского туризма в России, при котором средства иностранных путешественников, по сути, не покидают их родину.

Тенденцией последних лет стало приобретение китайскими игроками российских турфирм исключительно для оформления безвизового пересечения границы, считает Юрий Цуркан. Формально ими руководят граждане России, а фактически — транснациональные бизнес-структуры. Это обстоятельство вызывает опасения с точки зрения национальной безопасности.

Лев готовится к прыжку

Между тем сторонники СИС, в частности Иван Введенский, активно выступают за интегрирование этой схемы въезда в нацпроект и правительственные документы. Стоит отметить, что Введенский, несмотря на критику со стороны других представителей турбизнеса, попал в Общественный совет при Федеральном агентстве по туризму, а с 2020 года является членом Правительственной комиссии по развитию туризма. В качестве альтернативного решения он предлагает электронный документооборот и полный отказ от списков.

Теснились даром Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

Идея Введенского вполне может осуществиться, так как положения включены в проект международного соглашения. Лишь благодаря настойчивости сообщества туроператоров в 2021 году вопрос о подписании проекта этого документа был отложен правительством России.

«Известия» продолжат расследование ситуации с возможным нарушением прав отечественных туроператоров и страховщиков в интересах китайских бизнес-структур. В следующей публикации речь пойдет о том, как китайцам удалось вопреки международным нормам закрепить за своими тургруппами национальных гидов вместо российских и почему от этого страдают отечественный бизнес, престиж России и безопасность страны.