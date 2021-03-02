Матвиенко посоветовала россиянам планировать летний отпуск в России

Россиянам лучше планировать летние отпуска в 2021 году на территории России, так как в другие страны сложно будет поехать гарантированно. Об этом во вторник, 2 марта, сообщила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко.

«Все мы уже лучше узнали свою страну: наши красоты, неповторимые исторические места, природные заповедники и агротуризм», — сказала она в интервью «РИА Новости».

Матвиенко отметила, что на данный момент правительство занимается развитием внутреннего туризма и создает условия доступного отдыха как для молодежи, так и для пенсионеров. По ее словам, отпуск внутри страны не будет вызывать опасения насчет закрытия границ или отмены рейсов.

Спикер также подчеркнула, что перспективы летнего отпуска россиян за границей не зависят от властей России. Матвиенко подчеркнула, что с улучшением ситуации, связанной с пандемией коронавируса, страна будет готова к возобновлению авиасообщений по новым направлениям, однако, неизвестно, как скоро это случится. Она проиллюстрировала сложное положение Европы, которая борется с COVID-19.

«Сегодня никто не может твердо сказать, когда они будут готовы открыть границы для граждан других государств. Мы внимательно следим за обстановкой. Рассчитываем, что как только она позволит, границы будут постепенно открываться» — добавила спикер.

Кроме того, по словам Матвиенко, положение с коронавирусом в России стало объективно лучше. Этому поспособствовали рекомендации по выполнению требований санитарно-эпидемиологических норм, которые привели как к массовой вакцинации, так и к установленной дисциплине россиян по использованию масок и перчаток.

«Все устали, конечно, от этих ограничений. Они были вынужденные, но крайне необходимые. И хочется нашим гражданам спасибо сказать, что они прониклись ответственностью», — заключила она.

Ранее в этот день сообщалось, что самыми популярными и доступными направлениями для отдыха этой весной у россиян стали Стамбул и Сочи. Респонденты, которые участвовали в исследовании сервиса для путешествий OneTwoTrip, отдельно отмечали весь Крымский полуостров (5,5%), причем чаще всего упоминали Ялту (2,5%) и Севастополь (1%).

1 марта стало известно, что пассажиропоток российских аэропортов в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря 2020 года. Отмечалось, что в январе 2021 года аэропорты России обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн. человек.

В тот же день сообщалось, что Россия и Индия возобновляют авиационное сообщение. Первый регулярный рейс вылетел из Дели в Москву. Полеты планируют еженедельные с прибытием в Шереметьево.

24 февраля гендиректор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов отметил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году.

18 февраля стало известно, что Египет рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте.

14 февраля главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников сообщил, что планировать отпуск можно после второй прививки от COVID-19. По его словам, купаться в море или загорать не воспрещается.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.