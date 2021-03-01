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Индия возобновляет авиасообщение с Россией

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Россия и Индия возобновляют авиационное сообщение. Первый регулярный рейс вылетел из Дели в Москву, передает телеканал «Известия». Полеты планируют еженедельные с прибытием в Шереметьево. РФ закрыла авиасообщение 27 марта 2020 года из-за пандемии. С августа 2020-го постепенно рейсы стали возвращаться. Сейчас из РФ разрешено летать более чем в 20 стран.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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