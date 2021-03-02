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Названы самые популярные у россиян направления для путешествий весной

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Самыми популярными и доступными направлениями для отдыха этой весной у россиян стали Стамбул и Сочи, следует из данных исследования сервиса для путешествий OneTwoTrip.

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В опросе сервиса приняли участие 3,2 тыс. человек. Выяснилось, что большинство российских путешественников (27%) предпочли бы отправиться в Стамбул, где в это время обычно проходит фестиваль тюльпанов.

На втором месте среди весенних направлений оказался Сочи (14%), а на третьем — Калининград (6%). Также респонденты рассказали, что отправились бы в Санкт-Петербург (4,6%), Кисловодск (2,5%), Дубай (2,5%), Белград (2%) и Москву (1,7%).

Кроме того, респонденты отдельно отмечали весь Крымский полуостров (5,5%), причем чаще всего упоминали Ялту (2,5%) и Севастополь (1%).

В целом более половины россиян (54%) для весеннего отдыха отдают предпочтение выездам на природу, пишет RT во вторник, 2 марта.

Ранее, 26 февраля, эксперты рассказали, что более половины россиян (59%) хотя бы раз совмещали деловую поездку с личной.

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