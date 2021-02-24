В «Аэрофлоте» назвали сроки возможного восстановлении рынка авиаперевозок

Российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году. Об этом в среду, 24 февраля, заявил в интервью РБК гендиректор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов.

«Когда мы утверждали [долгосрочную] стратегию в прошлом году, мы ориентировались на то, что рынок авиации начнет восстанавливаться быстрее. Мы предполагали, что в 2021 году или в 2022-м сможем достичь объемов 2019 года. Но сейчас, согласно прогнозам внешних аналитиков и консультантов, есть предположение, что этот период сдвигается на 2023–2024 годы», ― сказал он изданию.

При этом Полубояринов указал на то, что в России рынок авиаперевозок может восстановиться быстрее, чем в мире. В качестве подтверждения своих слов глава «Аэрофлота» напомнил о периоде с августа по сентябрь 2020 года, когда авиаперевозки осуществлялись с превышением пассажиропотока по сравнению с 2019 годом.

«Мы ожидаем восстановления российского рынка в 2022 году», ― добавил он.

Ранее, 19 февраля, в Росавиации рассказали, что в январе пассажиропоток московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово снизился на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,9 млн человек. На международных линиях число пассажиров упало на 83,8%, до 544,6 тыс. человек, на внутренних ― на 10,8%, до 3,3 млн.

11 февраля ведомство также сообщало о снижении пассажиропотока в первом месяце 2021 года. По данным ведомства, услугами авиакомпаний в январе воспользовались 5,5 млн человек. Перевозки «Аэрофлота» упали на 60%.

В свою очередь авиакомпания S7 перевезла 1,91 млн пассажиров. Этот показатель на 13% меньше объемов, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. Услугами «Победы» воспользовались 928 тыс. пассажиров, объем перевозок авиакомпании сохранился на уровне января 2020 года.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.