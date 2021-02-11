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В Росавиации сообщили о снижении пассажиропотока в январе 2021 года

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Российские авиакомпании в январе перевезли почти на 40% меньше пассажиров по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом в четверг, 11 февраля, сообщили в Росавиации.

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Как уточняется, услугами авиакомпаний в первом месяце 2021 года воспользовались 5,5 млн человек. Перевозки «Аэрофлота» сократились на 60%.

«По оперативным данным, в январе 2021-го российские перевозчики обслужили 5,5 млн пассажиров, что на 38% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Пассажирооборот снизился на 53% и составил 11,23 млрд пассажиро-километров», — отметили в Росавиации.

Так, больше всего перелетов совершили пассажиры компании S7, которая перевезла 1,91 млн пассажиров. Данный показатель на 13% меньше объемов, зафиксированных за аналогичный период 2020 года. Услугами «Победы» же воспользовались 928 тыс. пассажиров, объем перевозок сохранился на уровне января 2020 года.

Авиакомпания «Россия» перевезла на 41% пассажиров меньше, а «Уральские авиалинии» — на 31%.

В конце января российский авиаперевозчик «Аэрофлот» сообщил, что в марте-апреле отменит ряд регулярных международных рейсов из РФ из-за продолжения действия ограничений в связи с пандемией COVID-19. Об этом 27 января сообщила компания.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте из-за ситуации, вызванной распространением коронавируса в мире. Затем постепенно ограничения на авиасообщение с рядом стран снимались.

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