Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Курорт «Эльбрус» возобновил работу после простоя из-за непогоды
Общество
Более 108,3 млн тестов на COVID-19 провели в РФ за время пандемии
Экономика
Набиуллина допустила повышение ключевой ставки в 2021 году
Наука
Ученые из России разработали систему оценки степени усталости пилотов
Общество
В Крыму объявили экстренное предупреждение о сходе лавин
Мир
Россиянка спасла американскую семью от замерзания в Техасе
Экономика
ЦБ призвал банки поспешить с переходом на Систему быстрых платежей
Авто
УАЗ опубликовал изображения новой «буханки»
Общество
МИД предложил иностранным дипломатам в РФ привиться от COVID-19

Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе снизился на 45% в годовом выражении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В январе пассажиропоток московских аэропортов — Внуково, Шереметьево и Домодедово — снизился на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,9 млн человек. Об этом сообщается 19 февраля на сайте Росавиации.

Аварийная просадка: аэропорты полностью восстановятся не ранее 2023-го
Российские воздушные гавани могут потерять до конца этого года почти 60 млрд рублей

На международных линиях число пассажиров упало на 83,8%, до 544,6 тыс. человек, на внутренних – на 10,8%, до 3,3 млн.

В январе аэропорт Шереметьево снизил перевозки на 60,3% — до 1,3 млн, Домодедово — на 30,6%, до 1,5 млн, Внуково – на 33,8%, до 1 млн пассажиров.

11 февраля Росавиация также сообщала о снижении пассажиропотока в первом месяце 2021 года. По данным ведомства, услугами авиакомпаний в январе воспользовались 5,5 млн человек. Перевозки «Аэрофлота» упали на 60%. Авиакомпания S7 перевезла 1,91 млн пассажиров. Этот показатель на 13% меньше объемов, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. Услугами «Победы» воспользовались 928 тыс. пассажиров, объем перевозок авиакомпании сохранился на уровне января 2020 года.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021