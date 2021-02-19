Пассажиропоток аэропортов Москвы в январе снизился на 45% в годовом выражении

В январе пассажиропоток московских аэропортов — Внуково, Шереметьево и Домодедово — снизился на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,9 млн человек. Об этом сообщается 19 февраля на сайте Росавиации.

На международных линиях число пассажиров упало на 83,8%, до 544,6 тыс. человек, на внутренних – на 10,8%, до 3,3 млн.

В январе аэропорт Шереметьево снизил перевозки на 60,3% — до 1,3 млн, Домодедово — на 30,6%, до 1,5 млн, Внуково – на 33,8%, до 1 млн пассажиров.

11 февраля Росавиация также сообщала о снижении пассажиропотока в первом месяце 2021 года. По данным ведомства, услугами авиакомпаний в январе воспользовались 5,5 млн человек. Перевозки «Аэрофлота» упали на 60%. Авиакомпания S7 перевезла 1,91 млн пассажиров. Этот показатель на 13% меньше объемов, зафиксированных за аналогичный период прошлого года. Услугами «Победы» воспользовались 928 тыс. пассажиров, объем перевозок авиакомпании сохранился на уровне января 2020 года.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.