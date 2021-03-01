Пассажиропоток в России в январе за месяц вырос почти на 7,5%

Пассажиропоток российских аэропортов в январе 2021 года вырос на 7,4% по сравнению с данными декабря 2020 года. Об этом 1 марта следует из данных, опубликованных на сайте Росавиации.

Отмечается также, что по сравнению с январем прошлого года в 2021-м пассажиропоток упала на 30,9%. В январе 2021 года аэропорты России обслужили около 10,6 млн человек, а в январе 2020-го — 15,5 млн. человек.

В январе снизился на 0,56% пассажиропоток на международных линиях по сравнению с предыдущим месяцем. Показатели на внутренних линиях, наоборот, выросли до 9,9 млн пассажиров.

Ранее, 24 февраля, гендиректор авиационной группы «Аэрофлот» Михаил Полубояринов отметил, что российский рынок авиаперевозок может восстановиться уже в 2022 году.

Полубояринов указал на то, что в России рынок авиаперевозок может восстановиться быстрее, чем в мире. В качестве подтверждения своих слов глава «Аэрофлота» напомнил о периоде с августа по сентябрь 2020 года, когда авиаперевозки осуществлялись с превышением пассажиропотока по сравнению с 2019 годом.

19 февраля, в Росавиации рассказали, что в январе пассажиропоток московских аэропортов Внуково, Шереметьево и Домодедово снизился на 45,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 3,9 млн человек. На международных линиях число пассажиров упало на 83,8%, до 544,6 тыс. человек, на внутренних ― на 10,8%, до 3,3 млн.

Регулярное и чартерное авиасообщение было приостановлено Россией в марте в связи с ситуацией с коронавирусом. Позднее постепенно ограничения на авиасообщение с рядом государств снимались.