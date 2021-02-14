Врач заявил о возможности планировать отпуск после второй прививки от COVID-19

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников в воскресенье, 14 февраля, сообщил, что планировать отпуск можно после второй прививки от COVID-19.

«Вакцина защищает человека от инфицирования коронавирусом и в том числе делает более безопасными путешествия и другие стороны жизни. После второй фазы прививки можно планировать отпуск. Вакцинация не предполагает ограничений в перемещении», — сказал специалист «РИА Новости».

По словам Тяжельникова, купаться в море или загорать не воспрещается.

Также врач объяснил, что если человек перенес коронавирус, полностью выздоровел и хорошо себя чувствует, то он может возвращаться к привычному образу жизни, в том числе отправляться в отпуск.

С 18 января в России началась масштабная вакцинация населения от COVID-19. О необходимости этого заявил президент страны Владимир Путин.

Сделать прививку можно бесплатно препаратом «Спутник V», разработанным Центром имени Гамалеи. Он является первой зарегистрированной в мире и в РФ вакциной от коронавируса. Согласно последним данным исследований, его эффективность составила 91,6%. При этом показатель среди группы добровольцев старше 60 лет составил 91,8%.

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