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В Египте заявили о планах возобновить полеты в РФ из Хургады и Шарм-эш-Шейха

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Египет рассчитывает на возобновление прямых авиаперелетов из России в египетские города Хургада и Шарм-эш-Шейх в марте. Об этом в четверг, 18 февраля, заявил глава Управления гражданской авиации Египта Ашраф Нувейр.

«Российская авиакомпания Nordwind Airlines подала запрос на начало полетов с 28 марта», — цитирует главу управления новостное издание Ahram Оnline.

Он также добавил, что египетские аэропорты уже приняли все необходимые меры безопасности. Самолеты оснащены новейшими досмотровыми приборами. Он подчеркнул, что инспекторы Минтранса России провели необходимые работы и отметили безопасность авиасистемы.

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В свою очередь, по словам Нувейра, Россия планирует осуществить первый прямой рейс в египетские приморские курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду уже 28 февраля.

Ранее, 2 февраля, посол РФ в Каире Георгий Борисенко заявил, что в Москве позитивно настроены на возобновление авиасообщения с Египтом. По его словам, вопрос безопасности туристов остается приоритетным.

Самолет А321 компании «Когалымавиа», выполнявший рейс из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября 2015 года. В небе над Синайским полуостровом на борту лайнера произошел взрыв. Погибли все 224 человека на борту. Трагедия была классифицирована как теракт.

После этого авиасообщение между Россией и Египтом было прервано. Оно было возобновлено в сентябре 2020 года. Рейсы осуществляются только в Каир. EgyptAir начала выполнять еженедельные рейсы по вторникам, четвергам и субботам по маршруту Каир–Москва–Каир.

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