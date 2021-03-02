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Байден анонсировал обсуждение отправки вакцины от COVID-19 в Мексику

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Президент США Джо Байден на переговорах с мексиканским коллегой Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором обсудит вопрос отправки американских вакцин от COVID-19 в Мексику. Об этом 1 марта Байден сообщил журналистам в начале переговоров, стартовавших в виртуальном формате.

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«Мы собираемся поговорить об этом», — приводит его слова телеканал Fox News.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента США Джейн Псаки заявила, что страна не планирует делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не будут привиты.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил 31 декабря, что власти страны в начале 2021 года обеспечат всё население страны вакциной от COVID-19 и только после этого начнут массовые поставки препарата в другие государства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 28 млн случаев коронавируса, от COVID-19 умерли не менее 513 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.

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