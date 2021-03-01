США отказались делиться вакцинами от COVID-19 с другими странами

Администрация президента США Джо Байдена подтвердила позицию предыдущих американских властей о том, что страна не планирует делиться вакцинами от коронавируса с другими государствами, пока все американцы не будут привиты.

Пресс-секретарю Белого дома Джен Псаки на брифинге в понедельник, 1 марта, задали вопрос, рассмотрит ли Вашингтон возможный запрос Мексики о предоставлении вакцин.

Брифинг транслируется на сайте Белого дома.

«Нет. Президент США ясно заявил, что он сфокусирован на том, чтобы вакцины были доступны всем американцам», — сказала она.

По ее словам, целью Вашингтона является «обеспечение вакцинацией всех граждан».

«Когда мы достигнем этой цели, тогда будем рады обсудить дальнейшие шаги», — добавила Псаки.

Она отметила, что следующим шагом должно стать экономическое восстановление в стране.

Бывший президент США Дональд Трамп заявил 31 декабря, что власти страны в начале 2021 года обеспечат всё население страны вакциной от COVID-19 и только после этого начнут массовые поставки препарата в другие государства.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в Соединенных Штатах выявлено более 28 млн случаев коронавируса, умерли не менее 513 тыс. человек. Страна по обоим показателям занимает первое место в мире.