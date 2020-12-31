Трамп пообещал в следующем году вакцинировать мир от коронавируса

Власти США в начале 2021 года обеспечат все население страны вакциной от коронавируса, после чего начнут массовые поставки вакцины в другие страны. Об этом в четверг, 31 декабря, завил американский президент Дональд Трамп в своем новогоднем обращении.

Он отметил, что обычно на разработку вакцины уходит до 10 лет, однако американские ученые, по его словам, справились всего за девять месяцев. Он добавил, что эксперты изначально заверяли его, что такие темпы совершенно нереальны, передает «Интерфакс».

В настоящее время в США применяют две вакцины - от компании Pfizer и BioNTech, а также от компании Moderna.

Также президент заявил, что до пандемии выстроил самую сильную экономику в истории США, а сейчас успешно восстанавливает ее после нанесенного COVID-19 удара.

Ранее, 18 декабря, сообщалось, что компания Moderna уничтожила примерно 400 тыс. доз вакцины от COVID-19 из-за проблем на финальных этапах производства препарата. Отмечается, что появившиеся на последних стадиях производства проблемы были связаны с «фильтрацией».

В этот же день правительство США предоставило иммунитет от ответственности за побочные эффекты от вакцины у добровольцев американским компаниям Pfizer и Moderna.

До этого, 17 декабря, медработнику понадобилась экстренная помощь после вакцинации от COVID-19 лекарственным препаратом компаний BioNTech и Pfizer. Его госпитализировали в больницу на Аляске. Первого медработника госпитализировали 16 декабря. Отмечается, что у женщины появилась аллергическая реакция после введения вакцины, хотя у нее не было аллергии в анамнезе. Также в социальных сетях распространяется видео, на котором медсестра из США падает в обморок сразу после введения вакцины.