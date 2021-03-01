Большинство украинцев не поддерживали запрет оппозиционных телеканалов

Более 60% украинцев не поддерживают санкции в отношении оппозиционных телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK и последовавшее за этим их закрытие. Такие данные февральского опроса опубликовал 1 марта Киевский институт социологических и маркетинговых исследований.

«Закрытие трех оппозиционных телеканалов не поддерживают 63% опрошенных. Почти четверть — 24% — поддерживают. Затруднились ответить 13%», — приводит ТАСС слова аналитика Киевского института социологических и маркетинговых исследований Ольги Чижевской.

По данным исследования, жители Украины также считают, что такие действия власти негативным образом скажутся на репутации государства в мире. С такой оценкой согласились 44% респондентов. 17% украинцев считают, что после запрета телеканалов репутация власти улучшится, 16% заявили, что она не изменится, 23% затруднились ответить.

«Мы видим, что радикальные действия президента [Владимира] Зеленского и Совета национальной безопасности и обороны в феврале показали однозначную неподдержку общества», — отметил директор института Андрей Дягиль.

Киевский институт социологических и маркетинговых исследований проводил опрос с 25 по 28 февраля. Во время исследования были опрошены 3 тыс. респондентов методом телефонного интервью во всех областях Украины. Отмечается, что погрешность данных опроса не превышает 2,8%

2 февраля украинский лидер ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «Новый формат», «ТВ Выбор», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Зеленский свое решение объяснил борьбой с пропагандой.

Телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK с 3 февраля прекратили вещание. В тот же день минкультуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

26 февраля сообщалось, что на Украине работниками закрытых ранее телекомпаний «112 Украина», NewsOne и ZIK был запущен канал «Первый независимый». Однако в эфире телеканал был только один час, после чего вещание прервалось.