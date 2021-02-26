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На Украине отключили созданный журналистами закрытых СМИ телеканал

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Телеканал «Перший Незалежний» («Первый Независимый»), созданный 26 февраля журналистами закрытых каналов «112 Украина», NewsOne и ZIK, отключили от спутникового вещания.

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«Телеканал Перший Незалежний отключили от вещания на спутнике и сейчас отключают в кабельных сетях. Мы уже пропали из Ланет (провайдер — прим. ред.)», — отмечается в заявлении канала в Telegram.

Ранее в этот же день сообщалось, что украинские журналисты с телеканалов, которые попали под санкции Украины, объявили о создании нового телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»).

Телеведущий Павел Кужеев отмечал, что новый телеканал будет объективно показывать все, что происходит на Украине, пишет «Газета.ру».

В этот же день телеканал «112 Украина» подал в Верховный суд страны иск, которым пытается оспорить введение против него украинскими властями санкций.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

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