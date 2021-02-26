Журналисты закрытых украинских телеканалов создали новое СМИ

Украинские журналисты с телеканалов, которые попали под санкции Украины, объявили о создании нового телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Об этом сообщил в пятницу, 26 февраля, сайт канала «112 Украина».

«Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Новый телеканал будет вещать на спутнике. Также его можно будет найти в крупнейших кабельных сетях провайдеров», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Газета.ру», телеведущая Диана Панченко назвала попытку президента Украины Владимира Зеленского «закрыть рты СМИ» «изначально провальной». Другой тележурналист Павел Кужеев заверил, что новый телеканал будет объективно показывать всё, что происходит в стране.

«Люди видят, что происходит в стране <...> Как могут СМИ этого не показывать? Это предательство по отношению к зрителю, полное обесценивание журналистики как таковой. Поэтому «Перший незалежний» будет транслировать всё, чем живет Украина, даже если это будет не нравиться власти», — сказала Панченко.

В этот же день телеканал «112 Украина» подал в Верховный суд страны иск, которым пытается оспорить введение против него украинскими властями санкций.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.