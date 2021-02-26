Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
Сенатор от Крыма назвал полуостров чужеродным органом для Украины
Мир
Журналисты закрытых украинских телеканалов создали новое СМИ
Мир
Президент Армении провел встречу с главой генштаба
Мир
Байдену посоветовали не зарекаться от признания Крыма российским
Политика
Памфилова назвала нецелесообразным перенос выборов в Госдуму
Туризм
Опрос уличил россиян в совмещении командировок с отдыхом
Интернет
В Google Play нашли мошенническое приложение
Мир
В Иране усомнились в возможности улучшения отношений с США после ударов по Сирии
Мир
ВОЗ подтвердила соответствие российской вакцины от гриппа мировым стандартам

Журналисты закрытых украинских телеканалов создали новое СМИ

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинские журналисты с телеканалов, которые попали под санкции Украины, объявили о создании нового телеканала «Перший незалежний» («Первый независимый»). Об этом сообщил в пятницу, 26 февраля, сайт канала «112 Украина».

Вышли из эфира: почему Зеленский отключил оппозиционные телеканалы
В раде пригрозили отстранить президента Украины от должности

«Журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Новый телеканал будет вещать на спутнике. Также его можно будет найти в крупнейших кабельных сетях провайдеров», — говорится в сообщении.

Как уточняет «Газета.ру», телеведущая Диана Панченко назвала попытку президента Украины Владимира Зеленского «закрыть рты СМИ» «изначально провальной». Другой тележурналист Павел Кужеев заверил, что новый телеканал будет объективно показывать всё, что происходит в стране.

«Люди видят, что происходит в стране <...> Как могут СМИ этого не показывать? Это предательство по отношению к зрителю, полное обесценивание журналистики как таковой. Поэтому «Перший незалежний» будет транслировать всё, чем живет Украина, даже если это будет не нравиться власти», — сказала Панченко.

В этот же день телеканал «112 Украина» подал в Верховный суд страны иск, которым пытается оспорить введение против него украинскими властями санкций.

2 февраля Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

С 3 февраля телеканалы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили вещание. В тот же день министерство культуры Украины направило администрации видеохостинга YouTube запрос с решением СНБО Украины о блокировке украинских телеканалов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021