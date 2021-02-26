Телеканал «112 Украина» обжаловал наложенные санкции

Телеканал «112 Украина» подал в Верховный суд страны иск, которым пытается оспорить введение против него украинскими властями санкций. Об этом в пятницу, 26 февраля, сообщила пресс-служба суда на странице в Facebook.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск ООО «Телерадиокомпания 112 ТВ», которым оспаривается указ президента от 2 февраля № 43/2021 «О решении СНБО от 2 февраля «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мероприятий», согласно которому применены санкции к истцу», — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что исковые заявления, призывающие президента Украины к обжалованию решения о санкциях, уже поступали.

Ранее, 2 февраля, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны о введении рестрикций против телерадиокомпании «112 Украина», ее региональных каналов «Ариадна ТВ», «ТВ Выбор», «Новый формат», «Партнер ТВ» и «Лидер ТВ», а также компании «Новости 24 часа» (телеканал NewsOne).

Свое решение Зеленский объяснил борьбой с «пропагандой».

3 октября 2019 года стало известно, что владельцу украинских телеканалов «112 Украина» и NewsOne, депутату Верховной рады Тарасу Козаку, предъявили обвинение в финансировании терроризма.

За день до этого три украинских телеканала на полчаса прекратили вещание в знак протеста против цензуры. В акции солидарности приняли участие журналисты «112 Украина», ZIK и NewsOne. Ведущие каналов вышли в эфир с заклеенными черным скотчем ртами.

26 сентября Нацсовет Украины вынес решение о приостановке действия лицензии на вещание всех входящих в «112 Украина» телеканалов, объяснив это тем, что каналы должны вещать как региональные, а не вести ретрансляцию общенационального канала. Вместе с тем «112 Украина» позволили вещать через кабельные сети, в интернете и через спутник.