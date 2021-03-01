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Рябков назвал последствие авиаудара США по Сирии

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Нанесение США авиаудара по объектам в Сирии повлияло на возможность организации неформальной встречи Вашингтона и Тегерана по ядерной программе Ирана. Об этом 1 марта заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

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По словам высокопоставленного дипломата, удар был нанесен в нарушение международного права и пришелся на самый ответственный момент работы над идеей организации встречи.

«Нет сомнений, что влиятельные силы в Вашингтоне предприняли шаги с целью срыва этого мероприятия», — сказал он ТАСС.

28 февраля президент США Джо Байден заявил, что проиранские ополченцы в Сирии планировали совершить новые атаки на американских военных. Это и стало причиной авианалета ВВС США на их позиции.

В тот же день Иран исключил возможность проведения неформальной встречи с США и европейскими державами для обсуждения способов возобновления ядерной сделки 2015 года. Тегеран настаивает, что Вашингтон должен отменить все свои односторонние санкции.

26 февраля США нанесли авиаудар по объектам в Сирии, которые якобы принадлежат иранским вооруженным силам. Информацию об ударе подтвердили в Пентагоне. Как утверждает глава минобороны США Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов Вашингтона.

26 февраля министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права.

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