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Байден назвал причину авиаудара США в Сирии

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Президент Джо Байден заявил, что прроиранские ополченцы в Сирии планировали совершить новые атаки на американских военных. Об этом говорится в письме американского лидера, направленном в палату представителей и сенат. Текст послания опубликован на сайте Белого дома в субботу, 27 февраля.

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Глава американской администрации отметил, что именно по инфраструктуре этих вооруженных формирований 25 февраля по его приказу вооруженные силы США нанесли авиаудар.

Байден подчеркнул, что эти группы были причастны к недавним атакам на военнослужащих Соединенных Штатов и коалиции в Ираке, одна из них была совершена 15 февраля 2021 года в Эрбиле, в результате несколько человек были ранены.

25 февраля агентство Reuters сообщило, что США нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам. Позже информацию об ударе подтвердили в Пентагоне.

По данным издания The Washington Post, в результате атаки погибли несколько человек. Как утверждает глава Пентагона Ллойд Остин, удар был нанесен по шиитской группировке, которая ранее совершила вылазки в Ираке, в том числе против интересов США.

26 февраля министерство иностранных дел Ирана назвало удары США по Сирии агрессией и нарушением территориальной целостности страны, а также международного права.

В этот же день пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что авиаудары в Сирии были необходимы для снижения угрозы дальнейших атак. По ее словам, решение о нанесении авиаударов обсуждалось и «было направлено на деэскалацию напряженности в регионе».

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