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Экипаж вынужденно севшего в Сирии вертолета Ми-35 доставили на аэродром

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Экипаж вертолета Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Ми-35, который совершил вынужденную посадку в провинции Хасеке в Сирии, был доставлен на аэродром. Об этом сообщила в воскресенье, 28 февраля, пресс-служба Минобороны РФ.

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Жизням летчиков, по данным министерства, ничего не угрожает.

Ми-35 отправился на воздушное патрулирование в провинцию Хасеке 28 февраля. Вертолет был вынужден приземлиться из-за технических неполадок, причины которых пока неизвестны.

Как уточнили в ведомстве, Ми-35 не подвергался обстрелу. По данным СМИ, вертолет ВКС РФ приземлился между поселениями Рахания и Касимия, которые находятся к северо-западу от города Тел-Тамра.

Ми-35 — это многоцелевой ударный вертолет. В экипаже два человека: пилот и оператор вооружения. Указанный вертолет используется для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.

Ранее, 25 февраля, сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решении совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

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