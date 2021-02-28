Вертолет ВКС России совершил вынужденную посадку в Сирии

Вертолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Об этом 28 февраля сообщило Минобороны России.

«Двадцать восьмого февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром, жизни летчика ничего не угрожает.

Ми-35 — это многоцелевой ударный вертолет. В экипаже два человека: пилот и оператор вооружения. Указанный вертолет используется для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.

25 февраля сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решении совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.