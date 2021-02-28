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Вертолет ВКС России совершил вынужденную посадку в Сирии

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Вертолет Воздушно-космических сил (ВКС) РФ Ми-35 совершил вынужденную посадку в Сирии. Об этом 28 февраля сообщило Минобороны России.

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«Двадцать восьмого февраля 2021 года при выполнении планового полета на воздушное патрулирование территории провинции Хасеке (Сирийская Арабская Республика) совершил вынужденную посадку по техническим причинам вертолет Ми-35», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж вертолета был оперативно доставлен на аэродром, жизни летчика ничего не угрожает.

Ми-35 — это многоцелевой ударный вертолет. В экипаже два человека: пилот и оператор вооружения. Указанный вертолет используется для уничтожения бронетехники и живой силы противника, огневой поддержки мотострелковых и танковых подразделений, высадки десанта, а также транспортировки грузов в кабине и на внешней подвеске.

25 февраля сообщалось, что Соединенные Штаты нанесли авиаудар по объекту в Сирии, который может принадлежать иранским вооруженным силам.

На следующий день глава МИД РФ Сергей Лавров отметил, что российских военных американская сторона предупредила за пару минут до предстоящего авиаудара. Он также заявил о намерении РФ узнать планы США насчет присутствия в САР. По словам министра, Москва слышит различные сведения о решении совсем не уходить из страны, однако подтвердить их подлинность без взаимодействия с Вашингтоном не может.

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