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Сенатор от Крыма назвал полуостров чужеродным органом для Украины

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Крым всегда был не сердцем Украины, а «чужеродным органом». Об этом в пятницу, 26 февраля, заявил сенатор от полуострова Сергей Цеков.

«Они поймут и примут, что Крым — это неотъемлемая часть России»
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«Выступление Зеленского — это плач Ярославны. Крым для Украины никогда не был сердцем, скорее чужеродным органом, который насильно пересадили и который Украина отторгала все годы нахождения Крыма в ее составе. Для России же Крым действительно родная, неотъемлемая часть», — заявил он «РИА Новости».

Цеков подчеркнул, что украинский лидер неоднократно делал громкие и бесчестные заявления в отношении полуострова. Более того, Украина не нуждалась в Крыме на протяжении 20 лет, сам полуостров разрушали, а его жителей грабили.

«Только в 2014 году Крым как духовный центр вернулся обратно в состав России. Сердце на самом деле вырвали у России в 1954 году, когда, не спрашивая крымчан, без проведения референдума полуостров передали в состав УССР», — заключил сенатор.

Ранее в этот день президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для того, чтобы прекратить ненависть между украинцами и русскими, Россия должна вернуть Крым, который являлся «сердцем Украины», пишет «Газета.ру».

В тот же день депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек раскритиковал в беседе с «Известиями» указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма. По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом документы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

Зеленский 26 февраля подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

Крым вошел в состав России по итогам референдума 2014 года. За присоединение высказались 96,77% жителей региона и 95,6% избирателей Севастополя. Процедура прошла в строгом соответствии с международным правом. Однако Киев до сих пор считает полуостров своей временно оккупированной территорией. Москва утверждала, что вопрос принадлежности субъекта закрыт навсегда.

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