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В Госдуме раскритиковали указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма
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В Госдуме раскритиковали указ Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма

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Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек 26 февраля раскритиковал в беседе с «Известиями» указ президента Украины Владимира Зеленского о мерах по «деоккупации» Крыма.

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«Из указов по возвращению Крыма скоро можно будет лабиринты составлять: как зайдешь в эти дебри, так не найдешь ни выхода, ни входа. Видимо, украинскому президенту очень хочется оставить о себе след в истории, впрочем, он оставил о себе след — не самый лучший в плане впечатлений», — сказал депутат Бальбек.

По его словам, Зеленский подписывает перед западным сообществом указы о якобы преференциях для крымчан, но выглядит это как иезуитская уловка.

«Как можно верить власти, которая устроила водную блокаду, но зато обязуется поддерживать крымско-татарскую культуру? А благо для крымчан, по его мнению, это потоки ненависти, которые украинские СМИ выплескивают на население полуострова», — заключил парламентарий.

Ранее в этот же день Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Он поручил правительству организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

24 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и Донбассе.

Крым стал регионом России после проведенного в 2014 году референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

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