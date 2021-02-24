На Украине заявили о планах усилить тотальное давление на Россию

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба назвал целью прошедших во вторник, 23 февраля, дебатов в Генассамблее ООН тотальное давление на Россию. Об этом сообщило в среду, 24 февраля, министерство иностранных дел Украины в Facebook.

«Ключевое для нас — это воспользоваться этой возможностью, чтобы предоставить новые факты по ситуации на временно оккупированных территориях, чтобы на основе этой информации страны формировали свою позицию относительно российской агрессии против нашего государства», — привела пресс-служба министерства слова Кулебы.

Министр добавил, что украинская сторона систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и на Донбассе.

В январе глава крымской региональной немецкой национально-культурной автономии Юрий Гемпель призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить обманывать жителей страны насчет якобы возможного «возвращения» Крыма под юрисдикцию Киева.

В конце декабря Кулеба заявил, что тема Крыма должна быть для России «адской, а не священной», и выразил мнение, что наступит день, когда украинский флаг будет поднят в Симферополе.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек назвал эти слова новогодним бахвальством, подчеркнув, что независимо от любых выпадов и угроз Украина не получит Крым.

Отношения Москвы и Киева осложнились после государственного переворота, произошедшего на Украине в 2014 году. Донбасс не признал новую власть, объявив о независимости, а Крым после референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией, вернулся в состав РФ. Украина и ряд стран не признают итоги голосования, хотя Москва неоднократно отмечала, что референдум прошел с соблюдением всех международных норм.