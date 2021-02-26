Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Об этом 26 февраля говорится в видеообращении на сайте украинского лидера.

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», — заявил Зеленский.

Правительству он поручил организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ — просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины», — заключил Зеленский.

Ранее в феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и на Донбассе.

Крым стал регионом России после проведенного в 2014 году референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.