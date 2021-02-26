Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Лукашенко исключил вероятность передачи власти своим детям
Мир
Немецкая газета предрекла «Спутнику V» статус хита
Экономика
Эксперт объяснил падение российских биржевых индексов ухудшением «внешнего фона»
Общество
Дзержинский уступает Невскому в голосовании по памятнику на Лубянке
Общество
Справки об инвалидности можно будет получить без учета прописки
Экономика
Московский бизнес попросил освободить гостиницы от уплаты НДС
Мир
Илон Маск за сутки потерял около $14 млрд
Мир
Глава МИД Афганистана передал Лаврову послание для Путина
Общество
Спасатели извлекли женщину живой из-под завалов в Нижнем Новгороде

Зеленский подписал указ о мерах по «деоккупации» Крыма

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об отдельных мерах, направленных на «деоккупацию» и реинтеграцию Крыма. Об этом 26 февраля говорится в видеообращении на сайте украинского лидера.

Попутали берега: Анкара сохраняет претензии на Крым
Президент Реджеп Тайип Эрдоган хочет дружить с Зеленcким, но не считает полуостров ни российским, ни украинским

«Сегодня мной подписан указ об отдельных мерах, направленных на деоккупацию и реинтеграцию полуострова Крым», — заявил Зеленский.

Правительству он поручил организацию и запуск «Крымской платформы» и разработку мер по развитию и поддержке языка крымских татар, культуры и прав жителей полуострова.

«Я искренне верю, что наступит день, когда я смогу отменить свой указ — просто потому, что он утратит актуальность и Крым вернется в состав Украины», — заключил Зеленский.

Ранее в феврале глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев систематизирует усилия, чтобы Россия не могла распространить свое влияние и укреплять позиции в Крыму и на Донбассе.

Крым стал регионом России после проведенного в 2014 году референдума. На нем 96,77% избирателей полуострова и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ.

Власти полуострова провели референдум после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ многократно заявляло, что крымчане в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021