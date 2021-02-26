Эрдоган прокомментировал ситуацию в Армении

Турция выступает против любых форм военного переворота. Об этом 26 февраля заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя события в Армении.

«Смена власти — право армянского народа», — цитирует главу государства агентство Anadolu на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день Соединенные Штаты призвали все стороны в Армении к сдержанности и отметили, что вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику.

Накануне в НАТО призвали стороны в Армении решить разногласия мирным путем. В ООН заявили об обеспокоенности событиями и тоже призвали стороны к сдержанности.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки премьер-министра Никола Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев домой. Пашинян назвал соглашение единственным способом завершения кровопролития.