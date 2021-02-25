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В ООН призвали стороны в Армении к сдержанности

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В ООН обеспокоены событиями в Армении, призывают стороны к сдержанности и разрешению политических противоречий посредством диалога. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.

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«То, что мы видим в Армении, чрезвычайно беспокоит нас. Очень важно, чтобы все стороны соблюдали спокойствие. Мы призываем проявлять сдержанность, мы также призываем к инклюзивному диалогу для деэскалации напряженности и решения политических противоречий», — приводит его слова «РИА Новости».

Он также подчеркнул, что урегулировать конфликт необходимо «при полном уважении к конституции и демократическому процессу», пишет «Газета.ру».

Ранее в четверг в НАТО также призвали стороны в Армении решить разногласия мирным путем.

Оппозиция обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в «капитуляции» страны после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе.

Глава армянского кабмина считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе. Он заявил, что народ должен решить, уходить ему в отставку или нет.

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Политик назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого он освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Вечером в этот же день участники протестов в Ереване начали расставлять палатки возле здания парламента Армении.

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