В НАТО призвали стороны в Армении решить разногласия мирным путем

Политическим силам в Армении важно избегать слов или действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации ситуации. Об этом в четверг, 25 февраля, заявила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

«Любые политические разногласия должны решаться мирным, демократическим путем и в соответствии с конституцией Армении», — написала она на своей странице в Twitter. По словам Лунгеску, альянс внимательно следит за событиями в стране.

Оппозиция обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в «капитуляции» страны после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе.

Глава армянского кабмина считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе. Он заявил, что народ должен решить, уходить ему в отставку или нет.

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Политик назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого он освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Вечером в этот день участники протестов в Ереване начали расставлять палатки возле здания парламента Армении.