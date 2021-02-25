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Протестующие начали расставлять палатки в центре Еревана

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Участники протестов в Ереване начали расставлять палатки возле здания парламента Армении. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

Сторонники оппозиции намерены устроить бессрочную акцию с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. За действиями протестующих следят правоохранители.

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Также митингующие принесли с собой дрова, чтобы использовать их для костров: ночью температура воздуха может опуститься до –4 градусов.

Один из представителей оппозиции Вазген Манукян посоветовал протестующим перекрывать улицы возле здания парламента и создавать баррикады. По его словам, участники акции не покинут территорию до момента, когда депутаты проголосуют за отставку Пашиняна.

По словам корреспондента «Известий», оппозиция собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. Днем в городе прошли акции сторонников и противников Пашиняна.

Ранее в этот же день оппозиция Армении заявила, что готова встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки.

Сам же премьер-министр республики заявил, что вопрос его ухода должен решить народ.

25 февраля Генштаб ВС Армении потребовал отставки Пашиняна и всего правительства. Армянский премьер назвал происходящее попыткой военного переворота и позднее освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в Карабахе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов региона и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре 2020 года премьер заявлял о готовности покинуть свой пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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