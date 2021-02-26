Госдеп США призвал все стороны в Армении к сдержанности

Соединенные Штаты призывают все стороны в Армении к сдержанности и считают, что вооруженные силы не должны вмешиваться во внутреннюю политику. Об этом заявил глава пресс-службы госдепа Нед Прайс в четверг, 25 февраля.

По словам представителя ведомства, сторонам следует избегать любых действий, которые могут привести к эскалации и насилию.

Также Прайс заявил, что США пока не принимали решений о том, будут ли они считать нынешние события в Армении попыткой переворота.

«Мы продолжаем поддерживать демократию Армении и ее суверенитет и призываем ее лидеров урегулировать свои разногласия мирным путем, уважая при этом верховенство закона, армянскую демократию и ее институты», — цитирует Прайса Anadolu Agency.

Ранее 25 февраля в НАТО призвали стороны в Армении решить разногласия мирным путем. В ООН заявили об обеспокоенности событиями в Армении и тоже призвали стороны к сдержанности

Оппозиция обвиняет премьер-министра Армении Никола Пашиняна в «капитуляции» страны после подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Карабахе.

Глава армянского кабмина считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе. Он заявил, что народ должен решить, уходить ему в отставку или нет.

Ранее в четверг Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Политик назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого он освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Вечером в этот же день участники протестов в Ереване начали расставлять палатки возле здания парламента Армении.