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«Уралвагонзавод» снизит цену на производство танка Т-14 «Армата»

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Концерн «Уралвагонзавод» (УВЗ) снизит стоимость основного боевого танка Т-14 «Армата» в ходе его серийного производства, сообщил 21 февраля на международной выставке вооружений IDEX 2021 генеральный директор — главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Андрей Терликов.

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По его словам, в настоящее время цены контрактов между УВЗ и Министерством обороны России адекватные. Однако реальная стоимость танка будет определена на третий год серийного производства.

«Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоемкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны», — цитирует его ТАСС.

Ранее в этот день на выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби впервые представили международным компаниям танк Т-14 «Армата». Единая российская экспозиция на форуме занимает более 1200 кв. м. Ее организатором выступает входящая в состав Ростеха компания «Рособоронэкспорт».

В начале февраля «Армата» получил разрешение на экспорт. О подготовке Россией новейшего танка Т-14 к продаже за рубеж сообщалось в начале июля. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

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