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Россия впервые представила танк «Армата» за рубежом

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На выставке вооружений IDEX-2021 в Абу-Даби состоялась первая зарубежная презентация российского танка Т-14 «Армата». Об этом 21 февраля сообщила пресс-служба «Ростеха».

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«Специально для этого в Абу-Даби доставлена модель, которая даст всем участникам и гостям мероприятия наглядное представление об этой уникальной боевой машине», — отметили в госкорпорации.

Танк способен выполнять многие боевые задачи без прямого участия экипажа благодаря новейшей электронике.

«IDEX — одна из наиболее значимых международных выставок в мире, на которой госкорпорация «Ростех» всегда представляет широкий перечень новейших разработок», — отметил глава «Ростеха» Сергей Чемезов.

Единая российская экспозиция на форуме в Абу-Даби занимает более 1200 кв. м. Ее организатором выступает входящая в состав «Ростеха» компания «Рособоронэкспорт».

По его словам, государства Ближнего Востока и Северной Африки являются крайне важными рынками, где реализуется множество проектов как в гражданских областях, так и в области военно-технического сотрудничества.

Как сообщалось в декабре, серийные поставки в армию новейшего танка Т-14 «Армата» начнутся в 2021 году.

В начале июля сообщалось о подготовке Россией «Арматы» к продаже за рубеж. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

«Армата» — тяжелая гусеничная платформа, разработанная Уралвагонзаводом. На ее базе создаются основной танк, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, боевая машина пехоты и другие бронемашины.

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