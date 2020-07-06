ФСВТС сообщила о планах продавать Т-14 «Армата» за границу

Россия планирует продавать за рубеж новейший танк Т-14 на платформе «Армата». Об этом в понедельник, 6 июля, рассказал глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

По его словам, к продаже готовится также легкий истребитель МиГ-35. Кроме того, российские производители предлагают системы ПВО С-300 и С-400, современные самолеты и вертолеты, передает «РИА Новости».

Т-14 «Армата» — единственный в мире танк третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, поддержки наступления мотострелковых подразделений, фортификационных сооружений, живой силы противника, расположенной в укрытиях и на открытой местности.

4 июля сообщалось об испытаниях, в ходе которых «Армата» отработала беспилотный режим.

В конце июня стало известно, что Индия рассматривает возможность покупки российских танков на базе платформы «Армата». Специалисты решают, что из оборудования новейшего танка может пойти на экспорт, а что нет.