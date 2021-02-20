Ефремова этапировали из московского СИЗО обратно в колонию под Белгородом

Осужденный за ДТП со смертельным исходом актер Михаил Ефремов этапирован из московского СИЗО-5 «Водник» обратно в исправительную колонию в Белгородской области. Об этом сообщил журналистам в субботу, 20 февраля, ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников.

«Сегодня, когда члены ОНК Москвы прибыли для осуществления общественного контроля и посещения граждан, находящихся в СИЗО-5, выяснилось, что актер Михаил Ефремов этапирован по месту отбывания наказания в колонию в Белгородской области, где он отбывает наказание»,— уточнил он.

5 февраля адвокат актера Петр Хархорин сообщил, что Ефремова увезли из колонии в неизвестном направлении. Сообщалось, что, по предварительной информации, его перевозят в Москву по требованию следователя.

Позже в тот же день в управлении ФСИН по Белгородской области уточнили, что Ефремов был эпатирован в один из столичных следственных изоляторов для участия в следственных действиях.

Адвокат Александр Добровинский в беседе с «Известиям» тогда отмечал, что Ефремов в Москве будет участвовать в следственных действиях по делу о даче ложных показаний свидетелями на процессе о ДТП.

По его словам, было возбуждено уголовное дело, по которому проходят три свидетеля, бывший защитник артиста Эльман Пашаев и сам Ефремов. 15 февраля у одного из фигурантов этого уголовного дела начались обыски.

ДТП с участием артиста произошло 8 июня 2020 года на Садовом кольце в центре Москвы. Jeep Grand Cherokee под управлением Ефремова выехал на встречную полосу и столкнулся с отечественным автофургоном Lada. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм на следующий день утром.

8 сентября суд приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима. Также артиста лишили водительских прав сроком на три года. Помимо этого, Ефремова обязали выплатить компенсации вдове, брату и старшему и младшему сыновьям Захарова. Также суд назначил Ефремову трехлетний запрет на управление автомобилем после освобождения. При этом суд принял решение не лишать актера государственных наград.

В октябре апелляционная инстанция смягчила приговор, сократив ему срок до 7,5 года колонии общего режима.